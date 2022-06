Elicottero caduto sull'Appennino: perché sarà molto difficile scoprire la verità

Continuano i rilievi tecnici sull'Appennino tosco-emiliano nella zona, remota e isolata, in cui sabato mattina è stato localizzato l'elicottero precipitato giovedì per motivi ancora da chiarire. Nello schianto sono morte tutte le persone a bordo, pilota e sei passeggeri. L'area interessata, posta sotto sequestro, è un canalone del monte Cusna, località Villa Minozzo (Reggio Emilia), a circa 1.900 metri d'altitudine. Tra gli alberi e il greto del torrente Lama, zona particolarmente impervia e difficile da raggiungere, sono stati trovati i detriti dell'elicottero e i sette cadaveri, per lo più carbonizzati, che già sabato sono stati recuperati. Un escursionista ha consentito di scoprire al terzo giorno di ricerche incessanti il luogo in cui è caduto l’A119 Koala Agusta. Quasi certamente sono morti tutti sul colpo ma è dalle autopsie che potranno arrivare ulteriori chiarimenti.

Procede con il massimo riserbo nelle indagini la Procura di Reggio Emilia. Il fascicolo aperto, passato da Lucca a Reggio per competenza, è per disastro colposo e omicidio colposo, a carico di ignoti. Perché l'elicottero è caduto? Non lo si può dire, al momento. Oltre agli accertamenti disposti dalla Procura si è svolto ieri anche un sopralluogo da parte di un tecnico dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) che procede con sua indagine parallela. L'investigatore si è imbarcato all'elisuperficie di Abetone Cutigliano (Pistoia) su un elicottero AB 412 HP 'Volpe 215' della sezione aerea di Pisa. Sul posto anche il comandante della stazione S.A.G.F. Abetone Cutigliano e altri due militari del medesimo reparto del corpo.

I punti da chiarire sul disastro restano diversi. Le condizioni meteo hanno influito in modo decisivo nell'incidente? Ci sono stati problemi tecnici di altro tipo? E' stata una fatalità o ci sono delle responsabilità? Non sarà affatto facile stabilire le cause dell’incidente perché in quel tipo di elicotteri non è prevista la scatola nera, è regolare che non ci sia. Una delle ipotesi è che l’elicottero possa aver tentato di aggirare la perturbazione in corso con una manovra che poi si è rivelata fatale. Meno probabile che sia stato un fulmine a colpirlo. Serviranno perizie molto minuziose, l'assenza di testimoni rende molto complicato il lavoro degli inquirenti. Non è chiaro nemmeno se sarebbe dovuto partire dal velivolo un segnale di allarme automatico che avrebbe facilitato le ricerche in caso di schianto: certo è che nessun segnale di allarme è mai arrivato nella giornata di giovedì.

Corrado Levorin, il pilota, avrebbe festeggiato 34 anni il prossimo 15 luglio. Figlio unico, era nato e cresciuto nel piccolo comune di Polverara nel cuore della provincia di Padova. Dopo che si era sparsa la notizia giovedì sera del blackout radar dell'elicottero che stava pilotando da Lucca a Resana nel trevigiano, i suoi amici e conoscenti si sono uniti in preghiera. Nessuno voleva pronunciare la parola morte. Si confidava nell'atterraggio d'emergenza in qualche zona isolata degli appennini. Da sabato l'incredulità ha lasciato spazio al dolore. Le altre vittime dell'incidente sono Kenar Serhat, Cez Arif, Ilker Ucak, Erbilaltug Bulent, di nazionalità turca; Chadi Kreidy, Tarek El Tayak, libanesi.