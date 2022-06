Scomparso nel nulla un elicottero con sei passeggeri a bordo

Risulta al momento disperso un elicottero partito questa mattina dalla zona di Lucca con sei passeggeri a bordo. Il velivolo, un Agusta Koala, era decollato alle ore 10 dall'aeroporto di Capannori Tassignano (Lucca) ed era diretto a Pavullo del Frignano (Modena). A bordo ci sarebbero sei passeggeri stranieri e un pilota italiano. L'ultima segnalazione lo collocherebbe nel territorio sopra le montagne del Modenese, vicino al confine con la Toscana. Attivate le ricerche in Appennino, al confine tra le province di Modena e Lucca, in particolare nella zona tra Pievepelago e San Pellegrino in Alpe.