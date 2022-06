Si lanciano nel vuoto dall'elicottero in fiamme: ecco come si sono salvati padre e figlia

Sono riusciti a scampare ad un terribile incidente aereo grazie alla prontezza di riflessi: si sono lanciati nel vuoto quando hanno visto le fiamme avvolgere il loro elicottero a due posti. La tragedia familiare si è sfiorata domenica pomeriggio a Casalvieri, piccolo comune del sorano, in provincia di Frosinone, dove il velivolo con a bordo padre e figlia, di 60 e 38 anni residenti a Villa Latina, ha iniziato improvvisamente a perdere quota e a bruciare. In una frazione di secondo i due occupanti hanno compreso che l'unica alternativa era quella di lanciarsi. E quando ormai mancava una manciata di metri all'impatto, hanno aperto gli sportelli e sono precipitati sulla vegetazione che ha attutito la caduta.

Entrambi sono rimasti feriti agli arti superiori ed inferiori, ma non corrono pericolo di vita. Sono stati soccorsi in pochi minuti dai residenti nella zona che hanno allertato il 118, carabinieri, polizia e vigili del fuoco. Entrambi sono stati trasferiti a bordo di un'eliambulanza all'ospedale San Camillo-Forlanini di Roma in codice rosso.

I carabinieri della compagnia di Sora dovranno ora accertare le cause che hanno portato l'elicottero a perdere quota e a schiantarsi, e per questo è stata recuperata la scatola nera. Le indagini sono coordinate dal magistrato Marina Marra della procura di Cassino. "Abbiamo sentito uno scoppio e poi visto le fiamme - hanno riferito i primi testimoni - e poi le grida di aiuto proveniere dalla vegetazione. Un vero miracolo per quei due poveretti perché da un simile incidente difficilmente si esce vivi".

La macchina dei soccorsi è stata celere e in località Purgatorio in brevissimo tempo è stato un via vai di sirene. Anche la protezione civile e la polizia locale hanno svolto un lavoro eccezionale tenendo lontani i tantissimi curiosi. Tra i primi ad arrivare sul luogo dell'incidente il sindaco di Casalvieri Franco Moscone.