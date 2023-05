Un elicottero impegnato nei soccorsi per l'alluvione è precipitato

Dramma nel dramma dell'alluvione in Emilia-Romagna. Un elicottero impegnato nei soccorsi è precipitato nelle campagne di Belricetto di Lugo, in provincia di Ravenna, mentre gli occupanti stavano facendo un intervento per i guasti alla linea elettrica provocati dal maltempo. Secondo le prime informazioni, da quanto si apprende, le quattro persone a bordo sono rimaste ferite: già estratte dai vigili del fuoco, sono state portate via in eliambulanza. L'incidente si è verificato nella mattinata di sabato.

Il velivolo sarebbe un mezzo privato della flotta di Eliossola, un'azienda specializzata in elisoccorso. In soccorso sono partiti dalla base di Pavullo nel Frignano (Modena) un elicottero della regione Emilia-Romagna e uno di Eliravenna da Cesena. Secondo una prima ricostruzione, l'elicottero avrebbe tentato un atterraggio di emergenza.