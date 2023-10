Elicottero precipita in acqua e si inabissa: identificato il pilota, mistero sulla seconda vittima

È stato identificato l'uomo che si trovava ai comandi dell'elicottero precipitato nella mattina di ieri, martedì 10 ottobre, nella Cava 6 di Settepolesini, in provincia di Ferrara: si tratta di Hazem Bayumi, imprenditore bolognese di origini egiziane. L'incidente è avvenuto durante il tragitto da Monteveglio a Padova, ma sono ancora molti i punti da chiarire, dalle cause della tragedia all'identità della seconda vittima.

Incidente in elicottero: identificato il pilota

Laureato in farmacia, 73 anni, attivo in diversi campi dell’import export nel Bolognese (dove risiedeva) e amante dei voli, Bayumi era un pilota esperto oltre che il proprietario dell'elicottero. Sui social, infatti, aveva caricato decine di fotografie e contenuti video mentre si trovava alla guida del proprio velivolo: sia per spostamenti lavorativi, sia soprattutto per vacanza. Rimane ancora da definire, invece, l’identità della seconda vittima, su cui vi sono diversi dubbi. Solo il recupero delle salme consentirà la definitiva conferma.

L'incidente è avvenuto intorno alle 11 di martedì. L'elicottero, un Bell 206B Jet Ranger III è precipitato in acqua a Settepolesini, per poi inabissarsi nel bacino della Cava 6, nei pressi del Cavo Napoleonico. Alcuni testimoni hanno notato degli indumenti e diversi detriti galleggiare sul pelo dell'acqua. Una delle persone presenti sul posto ha, poi, chiarito di aver sentito un boato (riferibile ad una possibile esplosione) e di aver visto chiaramente la parte posteriore del velivolo - ovvero la coda - cadere in acqua. L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ha aperto un'inchiesta per far luce sulle cause dell'incidente.

Continua a leggere su Today...