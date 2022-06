Cosa sappiamo dell'elicottero scomparso da più di 24 ore

Proseguono senza sosta le ricerche dell’elicottero che risulta disperso da più di 24 ore sull’Appennino tosco-emiliano, al confine tra le province di Lucca e Modena. Le ultime tracce del velivolo, un Agusta AW 119, si sono registrate nella zona di Pievepelago, in provincia di Modena. Dell’elicottero, decollato da Lucca e diretto nel trevigiano e con a bordo sette persone, si è poi persa ogni traccia dopo le ore 10 di ieri 9 giugno.

Alle ore 18.30 di oggi 10 giugno le ricerche non hanno ancora prodotto risultati. Esito negativo anche per le perlustrazioni effettuate questa mattina sul versante toscano fino al passo di Pradarena, Cerreto, Lagastrello, con rientro dal versante emiliano.

Le operazioni di ricerca

Verso la fine del secondo giorno di ricerche aeree e via terra, il raggio di perlustrazione sembra essersi ristretto prevalentemente alla zona del comune modenese di Frassinoro, non lontano da Piandelagotti e San Pellegrino in Alpe, dove c'è il confine tra Emilia e Toscana e dove, in un orario compatibile con il volo, ieri si è abbattuta una tempesta. È l'area in cui sarebbero stati captati gli ultimi segnali dei cellulari.

Le ricerche sono coordinate dalle Prefetture di Modena e Lucca. Come riporta Francesco Baraldi di ModenaToday, le attività di sorvolo vengono effettuate su entrambi i versanti del crinale appenninico, ma si concentrano in particolar modo su quello modenese. Proprio a Pievepelago è stato istituito, presso il centro di Protezione Civile, il campo base dove sono radunati i soccorritori, che di volta in volta partono per le diverse zone di ricerca.

Finora, spiega la prefettura di Modena, sono stati coinvolti più di 10 elicotteri e numeroso personale a terra di vari enti militari e della Protezione civile. I reparti volo interessati sono quelli dei Vigili del Fuoco di Bologna ed Arezzo, dell'Aeronautica Militare di Cervia e Pratica di Mare e della Guardia di Finanza di Pisa e di Pratica di Mare.

È stato attivato anche un ulteriore PCA a Frassinoro, nella frazione di Piandelagotti. Fanno parte delle ricerche i Vigili del Fuoco, il Soccorso Alpino, i Carabinieri, la Guardia di Finanza e i volontari di protezione civile.

Le squadre di ricerca terrestre sono state ulteriormente potenziate e attualmente superano le 100 unità. Sul campo sono attive squadre dei Vigili del Fuoco, del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza nonché 26 unità del volontariato della Protezione Civile Regionale. I vigili del fuoco hanno schierato per sentieri e alpeggi anche unità cinofile, con cani da ricerca, e droni per individuare il velivolo, oltre a squadre di personale di terra.

La ricostruzione

A bordo del velivolo si trovavano 7 persone: il pilota e sei passeggeri, quattro cittadini turchi e due libanesi. Kenar Serhat, Cez Arif, Ilker Ucak, Erbilaltug Bulent, Chadi Kreidy e Tarek El Tayak, oltre al pilota italiano Corrado Levorin, sono i nomi degli occupanti dell'elicottero disperso.

Il pilota è un padovano di 33 anni e viene definito come "esperto" da parte della Avio Srl, società di Thiene, in provincia di Vicenza, specializzata nel trasporto passeggeri, con base all'aeroporto Arturo Ferrarin.

Il velivolo privato era decollato ieri mattina intorno alle 10 dall'aeroporto di Capannori-Tassignano ed era diretto a Castelminio di Resana, nel Trevigiano.

Questo pomeriggio il Prefetto di Modena Alessandra Camporota, che sta personalmente coordinando le attività di ricerca, ha ricevuto una delegazione diplomatica della Turchia guidata dall’Ambasciatore Ömer Gücük, nonché l’Ambasciatrice libanese Mira Daher, appositamente giunti da Roma per assistere alle attività di ricerca dei propri connazionali. Le operazioni di ricerca vengono seguite in Italia dall'ambasciata turca a Roma e del consolato in Italia, in contatto con le autorità italiane.