Scomparso Elio Coletti: era uscito per andare a funghi

Sono ore di apprensione per la famiglia di Elio Coletti, il 58enne di San Vendemiano, in provincia di Treviso, di cui non si hanno notizie dalla mattina di ieri, sabato 16 ottobre, quando è uscito di casa dicendo alla madre che sarebbe andato a funghi verso Tarzo.

Da un'analisi del tracciamento degli spostamenti del cellulare, ricavata dal suo computer di casa, è emerso che l'uomo sarebbe salito in Nevegal giovedì mattina, ripreso dalle telecamere del campeggio, avrebbe parcheggiato in Casera per poi percorrere in otto ore il sentiero che da Pascolet porta al Brigata e scende in Fadalto, e da lì risalire in Alpago in località Val de Nogher, dove il tracciamento di ferma alle 19.

Dopo aver perlustrato da stamattina tutta l'area in Nevegal, i soccorritori sono quindi tornati in Alpago nella zona indicata dal Gps dove non lo hanno trovato, ma stanno continuando a cercarlo. Il cellulare risulta spendo dalle 4 di questa notte. Sono presenti il Soccorso alpino di Belluno, Alpago, Feltre, Longarone con Centro mobile di coordinamento e unità cinofile, Sagf, Vigili del fuoco e Protezione civile.