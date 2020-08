Elisa, travolta da un treno a 34 anni: si indaga per omicidio colposo

La Procura di Lodi ha avviato un'inchiesta per omicidio colposo, al momento contro ignoti, in relazione alla morte di Elisa Conzadori, la ragazza di 34 anni morta travolta da un treno il giorno di Ferragosto. Era a bordo della sua auto, al passaggio a livello tra Codogno e Maleo: la giovane abitava a Regona, frazione di Pizzighettone, in provincia di Cremona.

Gli inquirenti stanno cercando di fare luce su quanto sarebbe effettivamente successo: a detta di Rfi, la Rete ferroviaria italiana che appunto gestisce la traccia, non si sarebbero registrati malfunzionamenti alla sbarra del passaggio a livello, che dunque avrebbe sempre funzionato correttamente. Ma ci sono dei dubbi su questa versione.

Morta Elisa Conzadori, le indagini della Procura

A partire da alcune testimonianze, su cui sta lavorando la Procura, che invece avrebbero visto la sbarra alzarsi prima del dovuto: questo il motivo per cui la giovane Elisa si sarebbe trovata sui binari quando è passato il treno. Come conferma BresciaToday, sono soltanto ipotesi, sia chiaro: l'ultima parola, come sempre, spetta agli accertamenti di chi sta investigando.

Elisa era alla guida della sua Citroen C3 quando è stata travolta dal treno: la sua auto è stata sbalzata nel fossato, e lei è morta sul colpo. A travolgerla il treno regionale Milano Mantova numero 2651: a bordo c'erano decine di passeggeri, nessuno è rimasto ferito. Sono stati poi trasportati alla loro destinazione con dei pullman sostitutivi. Sul posto ambulanze, automedica, i Vigili del Fuoco, la Polfer e i Carabinieri: ma per Elisa non c'è stato niente da fare.