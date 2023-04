Elisa Pierangioli, la mamma morta 20 giorni dopo il parto cesareo

È morta 20 giorni dopo aver dato alla luce una bambina. E ora la famiglia vuole sapere il perché. La tragedia ha scosso la comunità di Campagnatico (Grosseto), comune di origine della vittima, Elisa Pierangioli, che però da qualche anno si era trasferita in Sicilia con il marito Gianni. Una gravidanza attesa a lungo e finalmente portata a termine.

Secondo "Il Tirreno", che ha raggiunto il papà della vittima, Luigi Pierangioli, il parto sarebbe avvenuto a Palermo. I medici avrebbero optato per il cesareo, anche se a detta del padre di Elisa ci sono dei punti da chiarire. "Alla bambina è stata diagnosticata una infezione che, a quanto ci risulta, si può contrarre solo attraverso un parto naturale" dice Pierangioli che nel piccolo paese toscano svolge anche l'attività di consigliere comunale. "Un'infezione che a mia figlia, quando è entrata in ospedale, non era stata riscontrata; ma che poi è risultata avere".

Resta il fatto che la donna esce dall'ospedale, ma lamenta dolori al ventre e la sera stessa si sente male. Viene portata di nuovo in ospedale, questa volta in una struttura del Messinese. Grazie a una tac mirata i medici scoprono che "era in stato avanzato di setticemia" afferma Pierangioli. La bimba nel frattempo migliora, ma per la madre non c'è nulla da fare. A 20 giorni dal parto Elisa Pierangioli muore. La famiglia ora vuole capire perché la donna è tornata a casa dall'ospedale nonostante avesse dei dolori. È stata dimessa o ha chiesto di uscire? Sarà invece l'autopsia a stabilire qual è stata la causa del decesso.