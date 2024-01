Accoltellata in casa dal marito: Elisa Scavone è morta in ospedale

Non ce l'ha fatta Elisa Scavone, la donna di 65 anni che nella mattina mercoledì 10 gennaio è stata aggredita con diverse coltellate dal marito 70enne, Lorenzo Sofia, all'interno del loro appartamento di via Galluppi 25, a Torino. La 65enne, colpita da almeno 20 fendenti al petto, all’addome e alla schiena, è deceduta all'ospedale Molinette, dove era stata ricoverata in gravi condizioni e dove i medici hanno cercato di salvarle la vita per quasi tre giorni. A lanciare l'allarme sono stati alcuni vicini di casa, spaventati dalle urla che sentivano provenire dall'abitazione della coppia, situata al primo piano di una palazzina.

I coniugi erano sposati da circa 40 anni. Lorenzo Sofia, gommista in pensione, aveva lasciato la carrozzeria al figlio. L'uomo, che in passato era stato ricoverato in un centro di salute mentale, resta detenuto nell'apposito reparto dello stesso ospedale anche se l'accusa è stata modificata in omicidio volontario. Difeso dall’avvocata Francesca D’Urzo, davanti al pubblico ministero Roberto Furlan, l’uomo si è rifiutato di rispondere alle domande degli investigatori.