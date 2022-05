Elisabetta Franchi, la stilista che assume solo donne sopra i 40 anni: "Hanno già fatto figli"

"Quando metti una donna in una carica molto importante poi non ti puoi permettere di non vederla arrivare per due anni perché quella posizione è scoperta. Un imprenditore investe tempo e denaro e se ti viene a mancare è un problema, quindi anche io da imprenditore responsabile della mia azienda spesso ho puntato su uomini".

Sono le parole della stilista Elisabetta Franchi, intervistata sul rapporto fra donne e lavoro. Parole che hanno fatto montare una polemica sui social, prima fra tutti Twitter, dove l’hashtag #elisabettafranchi ha raggiunto la cima dei trend della giornata.

L’imprenditrice, in occasione di un evento organizzato da Il Foglio e Pwc, ha rimarcato il fatto di avere nella sua azienda la quasi totalità di donne, ma con una precisazione: “Le donne le ho messe (nell’azienda) ma sono anta, questo va detto, comunque ancora ragazze ma cresciute. Se dovevano far figli o sposarsi lo avevano già fatto e quindi io le prendo che hanno fatto tutti i giri di boa e lavorano h24, questo è importante”.