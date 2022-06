L'autopsia sul corpo di Elisabetta Molaro: uccisa con 57 coltellate

Sono oltre cinquanta i fendenti che Paolo Castellani avrebbe inferto alla moglie Elisabetta Molaro, la donna di 40 anni uccisa nella notte del 16 giugno a Codroipo (Udine). Un altro femminicidio, l'ennesimo. I due stavano affrontando la separazione e pare che l'uomo non riuscisse ad accettare l’epilogo della loro storia di coppia. L'uomo, 44 anni, avrebbe colpito la donna 57 volte. Questo è quanto emerso dall'autopsia effettuata ieri, giovedì 23 giugno, sul corpo della donna. L'esame autoptico è stato eseguito dal medico legale Lorenzo Desinan. Insieme a lui, i consulenti nominati dall'avvocata Carlotta Rojatti.

L'omicidio di Elisabetta Molaro a Codroipo

Paolo Castellani avrebbe agito mentre nella stanza accanto dormivano le loro bimbe: di 8 e 5 anni. Il quadro emerso dalle indagini è quello di un amore finito nel peggiore dei modi. Stando al racconto fatto agli inquirenti dal 44enne i due erano in crisi da tempo, dormivano in letti separati e le pratiche per l'ottenimento della separazione erano state avviate. La sera del delitto la donna era uscita a cena con alcune amiche e poi era andata a dormire. Una volta nel letto Castellani l'avrebbe raggiunta cercando un gesto d'intimità, ma lei lo avrebbe rifiutato. Successivamente ci sarebbe stato l'innesco della violenza con il tragico epilogo, con l'assassinio di Elisabetta e il ferimento di Castellani durante la colluttazione.

Una volta commesso il delitto Castellani ha avvisato il 112 e la suocera, allontanandosi poi con l'automobile. Raggiunta via Molini si è buttato nel corso d'acqua tentando il suicidio, senza riuscire nell'intento considerata l'altezza scarsa dell'acqua. Così ha cercato di farsi investire da un veicolo in transito, fallendo anche in quell'intento. In seguito Castellani, anche grazie al segnale del suo smartphone, è stato rintracciato dai militari dell'Arma.