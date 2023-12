Cerca di violentare la vicina di casa, poi la strangola: "Non stavo bene, chiedo scusa"

È stata confermata anche in appello la condanna all'ergastolo inflitta lo scorso 12 aprile ad Elpidio D'Ambra, l'uomo che il 1° febbraio del 2022 strangolò e uccise Rosa Alfieri, 23 anni. La giovane, sua vicina di casa, era stata attirata con una scusa nel suo appartamento a Grumo Nevano (in provincia di Napoli): secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l'uomo le aveva chiesto di aiutarlo a leggere alcune bollette delle utenze, poi aveva provato ad abusare di lei e, respinto, l'aveva uccisa. Poi era fuggito, prima dell'arresto avvenuto dopo qualche ora. Il corpo della ragazza era stato ritrovato dal papà della vittima, Vincenzo Alfieri (ieri presente in aula): Rosa Alfieri era seminuda e con uno straccio in bocca, che probabilmente serviva a zittirla, e un brutto segno attorno al collo.

Il quadro accusatorio è stato confermato ieri dalla sentenza della corte d'assise d'appello di Napoli, quarta sezione, presidente Loredana Acierno, giudice a latere Vincenzo Alabiso. Elpidio D'Ambra, reo confesso, ha chiesto di nuovo perdono alla famiglia di Rosa Alfieri, rilasciando alcune dichiarazioni spontanee in aula. "Non stavo bene, ero sotto l'effetto del crack e della cocaina. Chiedo scusa. Dopo l'omicidio sono scappato perché nel condominio dove abitavo c'erano anche tanti familiari della povera Rosa e temevo che mi uccidessero", ha detto.

"Ero in preda all'ansia, ho bevuto due cocktail e poi ho comprato un gratta e vinci per fare soldi da usare per scappare. Mi sono cambiato d'abito perché avevo addosso i vestiti sporchi da lavoro, faccio l'imbianchino - ha detto ancora l'imputato ieri in aula, ripercorrendo le tappe della sua fuga da Grumo Nevano a Napoli -. I graffi sul viso me li sono fatti lavorando, non è stata Rosa. Mi sono sentito male e per questo sono andato in ospedale. Non volevo violentarla".

Rosa Alfieri trovata morta in casa di Elpidio D'Ambra

Rosa Alfieri, 23 anni e un lavoro nella tabaccheria del fidanzato, il 1° febbraio 2022 è stata trovata priva di vita nell'appartamento del vicino di casa in via Risorgimento, a Grumo Nevano. Lui è Elpidio D'Ambra, 31 anni. Sembra però sparito nel nulla. C'è solo il cadavere della ragazza sul letto. Nessuna ferita visibile ma - diranno poi i medici - segni di strangolamento. D'Ambra viene rintracciato e arrestato il giorno dopo. Viene bloccato da due poliziotti che si trovano nell'ospedale San Paolo di Napoli per un altro servizio, ma lo riconoscono grazie alle foto segnaletiche diffuse dai carabinieri a tutte le forze dell'ordine. Davanti agli inquirenti confessa il delitto: racconta di aver attirato la ragazza in casa con la scusa di farsi aiutare a leggere una bolletta, prima di ucciderla al diniego di avere un rapporto sessuale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I carabinieri all'ingresso dell'abitazione in cui è stato rinvenuto il cadavere

Dalle indagini emerge che abitava in quell'appartamento da pochi giorni: lo aveva preso in affitto da un parente della ragazza. L'uomo ha sempre detto di aver agito perché sentiva "delle voci nella testa". Durissima è stata da subito la reazione della sua stessa famiglia. "Non è più mio figlio. Ne facciano quello che vogliono, io sono pronta anche a testimoniare contro di lui. Ha distrutto due famiglie. Sono vicina al dolore dei genitori della ragazza", aveva detto la madre di D'Ambra, in lacrime (qui sotto, le sue parole nel video di Massimo Romano, redazione di NapoliToday).