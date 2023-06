L'ultima rivelazione su Emanuela Orlandi: "Quella strana svolta del procuratore Pignatone..."

Oggi 22 giugno sono passati 40 anni da quando Emanuela Orlandi, una ragazzina di 15 anni è scomparsa al centro di Roma, apparentemente senza lasciare tracce. La cittadina vaticana era uscita di casa, all'ombra della basilica di San Pietro, per andare a lezione di flauto in piazza sant'Apollinare, a due passi da piazza Navona. L'ultima volta sarebbe stata vista mentre prendeva l'autobus per tornare a casa ma tra false piste e depistaggi il giallo non è mai stato risolto. Mentre la politica sta valutando l’avvio di una commissione d'inchiesta parlamentare e le magistrature italiane e vaticane continuano a indagare, montano nuove polemiche su come siano state condotte le ricerche. Al giornalista di inchiesta di Romatoday Gabriele D'Angelo l'ex procuratore aggiunto di Roma Giancarlo Capaldo affida una indiscrezione inedita che tira in ballo l'attuale presidente del tribunale Vaticano, l'ex magistrato Giuseppe Pignatone.

"Pignatone decise di aprire la tomba di De Pedis (uno dei capi della banda della Magliana, ndr) senza consultarsi con me e con la collega Maisto, che fino ad allora avevamo indagato sul caso" spiega a Romatoday Giancarlo Capaldo sottolineando una stranezza: "Mi risulta anche che Pignatone non avesse neanche la disponibilità delle carte del processo, perché quelle carte erano nell’ufficio della mia collega".

"Non credo che la decisione di aprire la tomba di De Pedis sia una decisione maturata senza diciamo delle indicazioni, non credo che qualcuno si alzi la mattina e decida di aprire una tomba senza sapere niente della vicenda".

De Pedis morì in una sparatoria a Campo de Fiori il 2 febbraio 1990. Il suo nome entrò nella vicenda Orlandi a seguito di una telefonata giunta nel 2005 alla trasmissione 'Chi l'ha vistò che suggeriva di andare a vedere chi fosse sepolto nella cripta di Sant'Apollinare per capire la verità sulla scomparsa della ragazza. Il corpo del boss era stato tumulato nella cripta della basilica per volere della famiglia e dopo aver ricevuto il nulla osta dell'allora vicario di Roma cardinale Poletti. Nel 2012 la bara di De Pedis venne traslata dalla basilica di Sant'Apollinare e il corpo cremato.

Nel 2015 l'inchiesta venne archiviata dalla procura di Roma: fu proprio l'allora procuratore capo Giuseppe Pignatone a firmare il provvedimento.

"Non ero d'accordo con l’archiviazione" spiega a Romatoday Capaldo. Non ero d'accordo sul fatto che non si dovessero fare ulteriori accertamenti e ulteriori interrogatori. Indicai anche alcuni degli interrogatori che secondo me andavano fatti, misi queste cose per iscritto e decisi di rifiutare l'archiviazione.

Adesso Pignatone è a capo del tribunale Vaticano. Un’altra coincidenza?

"Beh, non vorrei parlare di stranezza. Penso che sia un qualcosa che va valutato da chi lo deve valutare."

