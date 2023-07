Emanuela Orlandi: cos'è questa nuova pista familiare e cosa c'entra lo zio Mario Meneguzzi

Quello di Emanuela Orlandi, la quindicenne figlia di un alto dipendente del Vaticano scomparsa il 22 giugno 1983 dopo essere uscita da una scuola di musica nel centro di Roma, è un mistero da ormai 40 anni. Nella intricata vicenda adesso c'è un nuovo colpo di scena. Secondo quanto rivelato in un servizio del TgLa7, in Vaticano sarebbero emersi documenti che potrebbero portare a una nuova ipotesi. Si riaprirebbe un pista familiare con il coinvolgimento dello zio (ormai morto ndr) Mario Meneguzzi.

In particolare, il telegiornale di La7 tira in ballo un carteggio datato settembre 1983 tra l'allora cardinale Segretario di Stato Vaticano Agostino Casaroli e un sacerdote sudamericano a lungo consigliere spirituale e confessore della famiglia della ragazza. Lo scambio risale al settembre 1983 e riguarderebbe presunte molestie che Natalina, la sorella maggiore di Emanuela, avrebbe raccontato di aver subito da uno zio ora deceduto. Si tratta di Mario Meneguzzi, marito di Lucia Orlandi, sorella del padre di Emanuela.

Casaroli scrive al sacerdote proprio per sapere se Natalina Orlandi gli avesse mai rivelato di essere stata molestata sessualmente dal loro zio, Mario Meneguzzi. "Sì, è vero", il responso. "Natalina è stata oggetto di attenzioni morbose da parte dello zio, me lo confidò terrorizzata: le era stato intimato di tacere oppure avrebbe perso il lavoro alla Camera dei Deputati dove Meneguzzi, che gestiva il bar, la aveva fatta assumere qualche tempo prima". Natalina avrebbe messo queste dichiarazioni "a verbale nell'interrogatorio - mai emerso dagli atti - reso a un magistrato di Roma".

Adesso questi documenti sono al vaglio, secondo il tg, della Procura di Roma e rispostano l'attenzione sull'asse familiare.

Poi c’è la storia dell’identikit. Secondo il tg di La7 non sfugge agli inquirenti oggi anche la somiglianza tra Meneguzzi e l'identikit tracciato dal vigile e dal poliziotto che riferirono di avere visto la sera della scomparsa un uomo parlare con Emanuela Orlandi.

Chi è Mario Meneguzzi e che ruolo ha nel caso di Emanuela Orlandi

Mario Meneguzzi, zio di Emanuela Orlandi, nel periodo immediatamente successivo alla scomparsa della nipote è molto presente. A quell'epoca si segue la pista del sequestro di persona per "terrorismo internazionale" e lo zio Mario è sempre a casa Orlandi. Risponde personalmente alle telefonate di segnalazione, dopo la pubblicazione dei famosi manifesti in giro per Roma. È lui che successivamente invia dai mass media messaggi ai rapitori ai quali chiede "prove precise" del possesso della ragazza, con domande le cui risposte precise non arriveranno mai. Nel servizio di La7 si racconta anche della vicinanza di Meneguzzi col Sisde e di quando lo stesso Meneguzzi si accorse, mentre era sul litorale di Santa Marinella, di essere pedinato da un’automobile.

Pietro Orlandi: "Scaricano tutto sulla famiglia, vergogna"

Duro il commento di Pietro Orlandi, fratello di Emanuela: "Hanno deciso di scaricare tutto sulla famiglia, senza vergogna".

"Nessuno ci ha avvisato della messa in onda del servizio, avremo modo di spiegare il nostro pensiero su tutto questo", interviene l'avvocato Laura Sgrò, legale della famiglia Orlandi, annunciando una conferenza stampa per oggi 11 luglio.

