Emanuela Perinetti "si è lasciata morire": la malattia e le parole del papà Giorgio

"Da tempo stava lottando contro l'anoressia. Lei si preoccupava per me, e mi diceva che tutto andava bene. I professionisti che la seguivano le piacevano, ma forse lo diceva solo per tranquillizzarmi, perché quello preoccupato ero io". È incredulo Giorgio Perinetti, tra i più noti direttori sportivi italiani, ex di Roma e Napoli e oggi responsabile dell'area tecnica dell'Avellino calcio. Sua figlia primogenita Emanuela è morta a 34 anni, mercoledì 29 novembre. I funerali si terranno alle 14.45 di oggi, 1° dicembre, nella basilica di Sant'Eustorgio a Milano.

"Non riusciamo a capire perché si sia lasciata spegnere così", ha detto il papà Giorgio, in un colloquio con la Gazzetta dello Sport. Emanuela Perinetti era una giovane influencer e marketing manager nel mondo del calcio, conosciuta e stimata da tutti nell'ambiente. Si è spenta dopo un periodo di ricovero ospedaliero dovuto all'aggravarsi delle sue condizioni di salute. Combatteva da tempo contro l'anoressia.

I medici "hanno fatto il possibile, sono stati bravissimi", ha sottolineato ancora il celebre dirigente calcistico, dopo che circa dieci giorni fa la figlia era stata ricoverata al Fatebenefratelli di Milano dopo una caduta in casa. Con il suo corpo apparso ai medici particolarmente gracile e debole. Il ricovero e le cure sembravano dare speranze, invece Emanuela non ce l'ha fatta. "Amava il suo lavoro, era felice. Mi chiedo come sia possibile spegnersi così, senza nessun problema economico, professionale o sentimentale", ha concluso, ancora incredulo e addolorato, il papà.

Appassionata di calcio sin da bambina, cresciuta in quell'ambiente insieme al papà, Emanuela Perinetti aveva conquistato fama e apprezzamento nel panorama calcistico grazie al suo lavoro. Donna in carriera, la sua presenza e la sua professionalità nel campo erano riconosciute da appassionati e addetti ai lavori, contribuendo a plasmare la sua figura come un punto di riferimento nel settore. Laureata in "Innovation management" alla Luiss di Roma, aveva seguito un master sulle tecniche di marketing in Corea del Sud e aveva sempre lavorato nel mondo del calcio. Nel 2018 era stata considerata tra le 150 donne più influenti nel mondo digital italiano.

