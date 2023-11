Com'è finita la storia dell'infermiera che ha finto di vaccinare i bambini

Emanuela Petrillo, l'ex assistente sanitaria 38enne di Spresiano (in provincia di Treviso) accusata di aver finto di iniettare vaccini a centinaia di bambini dal 2009 al 2017 tra il Veneto e il Friuli, sconterà quattro anni di reclusione. La Corte d'appello di Trieste ha accolto la richiesta di concordato nel processo a carico dell'infermiera, che in primo grado era stata condannata a otto anni e sei mesi. Pena ridotta di oltre la metà, dunque. Petrillo era stata anche accusata di peculato, omissione di atti d'ufficio e falso ideologico, ma le accuse sono cadute in prescrizione.

L'ex infermiera si è sempre dichiarata estranea ai fatti. Secondo il suo avvocato difensore, era stato il clima di ostilità maturato attorno alla sua assistita a spingere alcune colleghe a denunciarla, nonostante la "professionalità irreprensibile" che a suo dire l'aveva sempre contraddistinta. La donna, madre di due bambini, ora potrà godere anche di misure alternative al carcere, come spiega il suo avvocato Paolo Salandin, come l'affidamento ai servizi sociali. L'avvocata Mariana Martina, che assiste alcune famiglie che si sono costitute parte civile, ha spiegato che ora in sede civile "dovrà essere quantificato il danno". Per il momento le parti civili non hanno chiarito se ricorreranno in Cassazione.

Emanuela Petrillo era stata condannata in primo grado dal tribunale di Udine a inizio marzo 2022. L'ex assistente sanitaria era stata accusata di aver finto le vaccinazioni nel distretto di Codroipo, San Daniele e Udine, tra il 2009 e il 2015, e alla Ulss 2 di Treviso, dove si era trasferita fino a giugno 2017. In quell'ultima sede era stata denunciata e licenziata per giusta causa. Nel 2021 Petrillo è stata condannata dalla Corte dei conti al pagamento di 550mila euro a favore dell'azienda sanitaria friulana Asufc.

La procura aveva stimato un danno erariale di oltre 660mila euro, avendo costretto l'azienda sanitaria a rimediare, richiamando tutti i bambini che non avevano effettivamente ricevuto le vaccinazioni.

