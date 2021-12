Morto Emanuele Sabatino: addio a "Ema Motorsport", aveva 45 anni

È morto Emanuele Sabatino. Il 45enne era noto al pubblico come "Ema Motorsport" e protagonista del programma tv "In officina con Ema". Sabatino è stato trovato morto giovedì pomeriggio nella sua officina di Broni, nel Pavese. Youtuber di successo prima, e conduttore televisivo poi, Emanuele era diventato un vero e proprio punto di riferimento di tutti gli appassionati di motori grazie ai suoi imperdibili, e super condivisi, video.

Dopo le difficoltà economiche con la sua officina e un periodo di crisi, "Ema Motorsport" si era rimboccato le maniche e aveva iniziato a pubblicare clip su Youtube fino a diventare una sorta di influencer dei motori, arrivando ad avere un programma tutto suo su Dmax dedicato alla meccanica artigianale dei motori. La migliore descrizione di sé l'ha fatta lui stesso sulla sua pagina Instagram: "Cosa ti posso dire? Che amo i motori? Bhe ovvio. Che adoro smontarli? Sicuro. Che ho l’olio nelle vene? Certamente".

E l'annuncio del suo decesso, dato dai familiari e dal suo team, è arrivato proprio attraverso i social. "Esprimiamo il nostro profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Ema, collega e amico prezioso per tutti noi. La sua storia e le sue iniziative lo hanno portato a diventare un riferimento nel web amato e stimato da milioni di persone. Ciononostante, il successo non lo ha cambiato: Ema è sempre rimasto un uomo dal cuore grande, un amico prezioso che si è preso cura di tutti noi senza pretendere nulla in cambio", si legge in un post pubblicato sulla pagina "Ema Motorsport".

"Il suo sorriso e la sua vicinanza hanno saputo ristorarci ogni volta che abbiamo avuto bisogno", il ricordo del team. "Ema lascia una moglie e tre figli. La sua presenza continuerà ad accompagnare tutti coloro che hanno avuto la fortuna di vivere al suo fianco, o anche solo di conoscerlo per qualche istante. La famiglia ed il suo team esprimono profonda gratitudine nei confronti di tutti quelli che vorranno rispettare il ricordo di Ema ed il dolore dei suoi cari".