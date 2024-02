Emanuele Scieri, il parà "ucciso perché si ribellò al nonnismo": assolto l'ex commilitone

Emanuele Scieri, allievo paracadutista di 26 anni, è stato ritrovato senza vita nella caserma Gamerra di Pisa il 16 agosto 1999. Secondo le perizie, era morto già da tre giorni dopo un'agonia dalla quale qualcuno avrebbe potuto salvarlo. Per veder scritti nero su bianco i nomi dei colpevoli della sua morte ci sono voluti 25 anni: solo lo scorso luglio, i giudici della corte d'assise di Pisa hanno condannato per omicidio volontario in concorso gli ex caporali della Folgore, Alessandro Panella e Luigi Zabara, rispettivamente a 26 e 18 anni di reclusione.

Ma tra gli imputati figuravano anche tre compagni commilitoni di Scieri. Oggi, 28 febbraio, uno di loro, Andrea Antico, è stato assolto. Nei suoi confronti, la procura di Pisa aveva chiesto 17 anni di carcere. Non saranno condannati neanche i due indagati per favoreggiamento Enrico Celentano (ex comandante della Folgore) e Salvatore Romondia. Erano stati assolti in primo grado e, per intervenuta prescrizione, l'accusa ha rinunciato all'appello.

Il clima di nonnismo e la ribellione, com'è morto Emanuele Scieri

Nelle motivazioni alla sentenza di condanna di Panella e e Zabara, la corte d'assise di Pisa ha scritto che, verosimilmente, Emanuele Scieri reagì ai soprusi dei suoi superiori, pagando con la vita.

Secondo l'accusa i due imputati, insieme al terzo commilitone Andrea Antico (ora assolto definitivamente), la sera del 13 agosto del 1999, dopo averlo fatto spogliare e dopo averlo picchiato, avrebbero obbligato il 26enne a salire sulla torre di asciugatura dei paracaduti. Non il primo atto di umiliazione subito dall'allievo, ma quella volta i caporali non si sarebbero fermati: avrebbero fatto pressione con gli scarponi sulle nocche delle dita del ragazzo, facendolo precipitare a terra per poi fuggire. Da qui la contestazione di omicidio volontario, mentre l'ipotesi di omicidio preterintenzionale sarebbe andata in prescrizione nel 2017.