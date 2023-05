Morto annegato mentre cercava di salvare la sua azienda

Tragedia a San Lazzaro di Savena, alle porte di Bologna. In via Castiglia un uomo di 44 anni è morto per le conseguenze del maltempo di queste ultime ore. Da una prima ricostruzione fatta attraverso i video di alcune telecamere di sorveglianza, l'uomo - proprietario di una ditta di svuotamento pozzi - si era calato in un pozzo davanti alla sua abitazione per installare una pompa. Lo scopo era quello di svuotare il garage dell'azienda allagato. L'uomo è però caduto nel pozzo per cause ancora da chiarire, dove ha perso la vita per annegamento. Inutili i soccorsi tempestivi di ambulanza, vigili del fuoco e carabinieri. L'uomo si aggiunge alle altre vittime del maltempo che sta colpendo Emilia Romagna e Marche.