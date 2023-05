Emily Vegliante, la carabiniera di 22 anni morta nello schianto tra due auto

Un incrocio trafficato, uno scontro violentissimo e la tragedia. Una ragazza di 22 anni, Emily Vegliante, ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto intorno alle 15.15 di ieri, giovedì 11 maggio, nei pressi dell’incrocio tra via Modena e via di Renazzo a Cento, in provincia di Ferrara. A scontrarsi una Fiat Punto e una Peugeot: il 50enne a bordo del secondo veicolo è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso di Cento, ma ad avere la peggio sono stati i due occupanti dell'altra vettura, su cui viaggiavano un carabiniere di 30 anni, P. D. M., e la collega di 22 anni Emily Vegliante. L'uomo, che si trovava alla guida del mezzo è stato trasportato all’ospedale Maggiore di Bologna in elisoccorso in gravi condizioni e sta lottando tra la vita e la morte, mentre la per la 22enne non c'è stato nulla da fare: nonostante l'intervento dei vigili del fuoco per estrarla dalle lamiere e l'intervento dei sanitari, i soccorsi sono risultati inutili.

La giovane vittima, che prestava servizio nella stazione dei carabinieri di San Giovanni in Persiceto, lascia un figlio piccolo. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata la Peugeot a sbandare, andando così ad occupare la corsia opposta, sulla quale viaggiava la Punto con i due carabinieri. I due militari si sarebbero trovato improvvisamente l'altra auto davanti, senza poter fare nulla per evitare il violento impatto. La Punto, essendo un modello molto vecchio, non aveva in dotazione gli airbag e altri sistemi moderni di protezione per i passeggeri.