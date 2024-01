Imprenditore ucciso a coltellate: la polizia cerca il figlio

Un imprenditore edile, Gaetano Menzo, è stato ucciso a coltellate nella sua abitazione, nel centro storico di Enna. A fare la macabra scoperta sono stati oggi, martedì 23 gennaio, due collaboratori dell'imprenditore, tra cui il fratello della vittima, che non vedendolo arrivare si sarebbero recati nella sua casa e avrebbero ritrovato il suo corpo senza vita. Menzo era tornato infatti nella sua abitazione, poco distante dal cantiere dove stava lavorando, per pranzo, ma non sarebbe più tornato sul luogo di lavoro. Una circostanza che ha fatto allarmare chi lavorava con lui.

E la polizia è ora sulle tracce di uno dei tre figli dell'imprenditore, un ragazzo di 22 anni che al momento risulta irreperibile. Secondo le prime ricostruzioni tra i due ci sarebbe stata una violenta lite poco prima dell'omicidio. Un'evidenza che ha dirottato gli inquirenti sulle tracce del ragazzo che ha fatto però perdere le sue tracce. Alcuni testimoni lo avrebbero visto allontanarsi da casa visibilmente turbato, poi il nulla.

Le forze dell'ordine hanno già istituito posti di blocco sulle arterie che portano fuori dalla città, oltre che alla stazione dei pullman e alla stazione ferroviaria. Sono in corso intanto i rilievi della polizia scientifica nell'appartamento dove è avvenuto il delitto. L'imprenditore sarebbe stato ucciso con diverse coltellate. La pista, al momento, è quella dell'omicidio maturato in ambito familiare.