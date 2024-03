Enore Saccò, il pensionato ucciso e dato alle fiamme nella sua villa: c'è la svolta

Dopo un mese di indagini arriva la prima svolta sull'omicidio di Enore Saccò, il pensionato di 75 anni trovato carbonizzato nella sua villetta a Bressana Bottarone, in provincia di Pavia, lo scorso 12 febbraio. Per l'omicidio sono finiti in manette quattro uomini tra i 26 e i 40 anni. Dopo gli interrogatori, due degli arrestati, C.O. di 35 anni e D.B.D. di 40 anni, sono stati trasferiti nel carcere di Pavia, mentre gli altri due, N.S. (26 anni) e B.A. (30 anni), sono invece stati portati nel penitenziario di Voghera. Le indagini sono state condotte dai carabinieri di Pavoia e di Stradella: i militari hanno deciso di intervenire dopo aver intercettato una conversazione in cui veniva pianificato l'omicidio di una donna, la fidanzata di uno degli autori dei delitti, che era al corrente del loro coinvolgimento.

L'omicidio di Enore Saccò

Ma perché il 75enne Enore Saccò è stato ucciso e dato alle fiamme insieme alla sua villetta? Da quanto emerso dalle indagini, ancora in corso, l'omicidio sarebbe avvenuto al culmine di un violento litigio per motivi economici, poi degenerato in un delitto. Sempre secondo gli inquirenti, dopo un maldestro tentativo di portar via il corpo, tentando di caricarlo sul furgone della vittima, i quattro avrebbero innescato un incendio nell'abitazione della vittima con l'intento di nascondere ogni prova. Nei giorni seguenti, i soggetti fermati avrebbero tentato di sbarazzarsi delle prove che avrebbero potuto collegarli all'omicidio, come indumenti e scarpe, poi ritrovati e sequestrati dai carabinieri nel corso delle perquisizioni nei domicili e nei luoghi abitualmente frequentati dagli indagati.