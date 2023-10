Enrica uccisa dal pitbull del vicino, gli animalisti insorgono: "Non dovete abbatterlo"

Omicidio colposo. Questa l'ipotesi di reato formulata dalla Procura di Pavia per la morte di Enrica Bensi, la donna di 86 anni della frazione Ghiaie del comune di Corana (Pavia), che sabato 21 ottobre è stata aggredita e uccisa dal pitbull di un vicino. Mentre gli inquirenti dovranno accertare se il cane era custodito in maniera idonea (ci sono due indagati), le sorti dell'animale sono affidate ai tecnici del servizio veterinario dell'Azienda socio sanitaria di Pavia che dovranno decidere il suo destino. Le associazioni animaliste chiedono che non sia abbattuto.

La tragedia si è consumata nella mattinata di sabato. Il cane era nel cortile dell'abitazione vicina a quella della vittima. Il padre del proprietario del cane ha aperto il cancello per entrare e l'animale è uscito. In quel momento passava l'anziana. Il pitbull l'ha spinta per terra e ha iniziato a morderla a una gamba e al collo. Il padre del proprietario ha cercato in ogni modo, a mani nude, di fermarlo, ma ormai era troppo tardi. "Non riuscivo a staccarlo, con pugni e calci" ha raccontato con ancora la maglia sporca di sangue. Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118, ma non c'è stato nulla da fare. La donna ha perso molto sangue.

Nel frattempo l'associazione animalista Aidaa chiede che il pitbull non venga abbattuto: "Esprimiamo il nostro dolore e la nostra vicinanza alla famiglia della signora Enrica morta in circostanze drammatiche, chiediamo nel contempo una giusta valutazione del pitbull che non deve essere assolutamente abbattuto ma invece avviato verso un percorso di riabilitazione e comunque deve essere definitivamente tolto alla famiglia che lo deteneva. Stiamo valutando di denunciare i proprietari del cane e il padre del proprietario per il reato di omessa custodia dell'animale causa di altro reato".

