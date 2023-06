Enrico ucciso per gioco con un colpo di pistola, indagati il fratello e un amico

Un gioco finito in tragedia, la leggerezza di tre ragazzi che si sono ritrovati col maneggiare una pistola carica. Sembra essere questo il contesto in cui è morto, il 2 giugno scorso a Pontedellolio (Piacenza) il 20enne Enrico Aliaj. Per la sua morte sono indagati il fratello Elham (18 anni) e un loro amico, di 17 anni. I tre erano insieme quel tragico pomeriggio quando Enrico è stato raggiunto da un proiettile alla testa.

Come riporta IlPiacenza, la morte di Enrico ha ancora dei punti oscuri. Sappiamo che il pomeriggio del 2 giugno i suoi vicini di casa sentono delle voci e uno sparo. Allarmati, chiamano i soccorsi. Quando i soccorritori arrivano nell'appartamento di via Rossi, Enrico è in condizioni disperate e muore poco dopo. I carabinieri avviano le indagini.

Alla vittima e ai due ragazzi che erano con lui - il fratello e un amico minorenne - viene effettuato lo stub: si tratta dell'esame che serve per accertare o escludere eventuali tracce di residui di sparo sulle mani. Scattano anche gli accertamenti sulla pistola, clandestina e non quindi regolarmente denunciata. Come è arrivata in quell’abitazione? Chi l'ha data ai tre ragazzi?

Il risultato dello stub, insieme agli esiti dell'autopsia e della perizia balistica, saranno determinanti nel confermare o meno la versione fornita dai due amici: di un pericoloso gioco finito in tragedia con Enrico che si sarebbe sparato da solo per errore.

