Entra con l'auto nel bar e travolge il proprietario: "So che sei vaccinato"

Quella che sembrava una banale lite tra un automobilista e il compagno della titolare di un bar pizzeria ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Dopo una discussione per futili motivi con il fidanzato della proprietaria di un bar di Rodello, il comune di mille abitanti a 10 chilometri da Alba e 50 da Cuneo, un uomo tenta di investirlo con la macchina e travolge i tavolini del dehor.

Adesso l'automobilista, un 45enne di Montelupo Albese, è stato denunciato per tentato omicidio ed è indagato dalla procura di Asti. È successo a Rodello, in provincia di Cuneo, il 29 giugno scorso. La vittima, Roberto Barbetta, ha raccontato alla testata online Cuneodice, di conoscere l'aggressore solo di vista, e che una volta, a fine marzo, gli aveva detto: “So che ti sei vaccinato, sei un pezzo di m…”. Da quell’episodio ne sarebbe seguito un altro, quando l’aggressore si sarebbe presentato al locale armato di fucile e spaventando la figlia di sei anni.

Cosa è successo

In un video, ripreso dalla telecamera di sorveglianza del locale (e diffuso da Welcome to Favelas), la dinamica appare chiara: Barbetta dapprima schiva l'auto di colore grigio che passa a velocità sostenuta di fronte alla recinzione del dehor. Poi gli animi si surriscaldano: il barista afferra un posacenere a colonna e colpisce l'auto con il pesante oggetto. Passano pochi secondi, durante i quali il Barbetta rientra di corsa all'interno del locale e l'auto rimane ferma. Quando ritorna fuori, con in mano un bastone, l'automobilista che stava facendo retromarcia sterza all’improvviso e travolge i tavolini del dehor, scaraventando in terra anche la vittima, il quale rimane immobile per alcuni istanti. L'uomo ha riportato diverse fratture.