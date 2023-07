Si traveste da medico per entrare in ospedale e fare sesso con un paziente

Si introduce nell'area del pronto soccorso, dove il compagno è ricoverato, per fare sesso con lui. La storia viene da Padova e risale alla giornata di ieri, giovedì 13 luglio. La protagonista è una donna di 40 anni, che ha dichiarato di essere la moglie dell'uomo. La sua presenza è stata segnalata alla Polizia da un'infermiera. E quando gli agenti si sono recati all’interno dell’area del pronto soccorso l'hanno sorpresa in atteggiamenti intimi davanti agli occhi di altri pazienti. Secondo fonti interne all'ospedale la 40enne era già stata precedentemente allontanata dal personale sanitario. Ma la stessa, poco prima dell’arrivo delle forze dell'ordine, sarebbe riuscita a introdursi nell’area verde del pronto soccorso con uno stratagemma.

La storia

La donna avrebbe indossato un camice da medico di colore bianco appartenente a uno specializzando, passando così, inosservata agli occhi del personale ospedaliero. È stata poi sorpresa, seminuda, sopra il lettino in atteggiamenti intimi insieme al paziente di cui ha dichiarato essere la moglie, alla presenza, peraltro, di numerose altre persone ricoverate. Avrebbe anche rimosso l'agocannula all'uomo, dichiarando di lavorare presso la stessa azienda ospedaliera. Fermata dagli agenti del posto di polizia, la quarantenne italiana, in evidente stato di alterazione psicofisica, è stata accompagnata presso gli uffici della Questura con l’ausilio di una Volante, dove è stata sottoposta alle procedure di identificazione. Ora rischia la denuncia per ricettazione, esercizio abusivo della professione e sostituzione di persona.

