È morto il critico gastronomico Enzo Caldarelli, mentre si trovava in un noto ristorante della penisola sorrentina, Don Alfonso 1890. Il "libero pensatore, viaggiatore solitario che non si riconosce in nessuna casta o tribù", come amava definirsi, era nel locale stellato di Massa Lubrense (Napoli), nonostante fosse chiuso, per un appuntamento di lavoro con un critico straniero.

Enzo Caldarelli: il critico gastronomico morto nel famoso ristorante stellato

Prima di mangiare, mentre era ancora in camera, ha accusato un malore. Soccorso subito dallo staff di Don Alfonso con un defibrillatore, è deceduto dopo l'arrivo anche del personale medico. Enzo Caldarelli soffriva già di alcune patologie.

Luciano Pignataro, famoso giornalista, scrittore e critico enogastronomico, lo ricorda così: "Stanotte è morto Enzo Caldarelli, il più ardito, il più visionario, il più estremista dei critici gastronomici che abbia conosciuto. Se ne è andato improvvisamente mentre stava al Don Alfonso dove si era recato per un appuntamento con un giornalista straniero. Il ristorante era chiuso per riposo, per questo si era fatto portare qualcosa da mangiare in camera, ma si è sentito subito male senza riuscire a toccare nulla. Tutto il personale del Don Alfonso si è mobilitato, la struttura è anche dotata di un defibrillatore ma il medico, prontamente arrivato, non ha potuto che constatare il decesso per morte naturale: il fisico di Enzo, provato da altre patologie, ha ceduto proprio in uno dei luoghi da lui più amato".

"Personaggio di grandissima intelligenza - continua Pignataro - dalle mille e incredibili relazioni internazionali, ma al tempo stesso impenetrabile e assai poco propenso alla luce della ribalta. Un esempio tipico di intellettuale del '900, chiamato a raccontare la crisi più che a dare una risposta alla crisi".