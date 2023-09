È del genovese Enzo Paci il volto di Paolo Villaggio nel film Rai: oggi l'inizio delle riprese

Iniziano oggi, lunedì 18 settembre, le riprese del film tv Rai "Come è umano lui" dedicato alla vita del celebre attore Paolo Villaggio, mancato nel 2017: a impersonare il protagonista, un altro artista genovese, Enzo Paci.

Si inizia a girare oggi a Roma, mentre tra due settimane ci si sposterà a Genova e anche nei comuni limitrofi come ad esempio Arenzano: "Siamo veramente lieti - spiega a GenovaToday la presidentessa di Genova Liguria Film Commission, Cristina Bolla - che finalmente ci sia un progetto dedicato al genovese Paolo Villaggio. Uno dei più grandi comici della storia del cinema".

A interpretare l'attore genovese, poi, sarà un altro genovese: Enzo Paci. "Ci abbiamo lavorato molto - conclude Bolla - è doveroso".

Paci, diplomato alla scuola di recitazione dello Stabile, attore e comico molto noto a Genova e non solo, ha preso parte nei mesi scorsi alle riprese di un'altra produzione che andrà in onda sulla Rai: la seconda stagione di "Blanca". Nell'amata serie tv ambientata nel capoluogo genovese, Paci tornerà a interpretare il commissario Bacigalupo, burbero ma dal cuore d'oro. La seconda stagione è in arrivo su Rai Uno il 5 ottobre.

Villaggio al cinema e in televisione aveva portato i suoi personaggi legati a una comicità a tratti grottesca e paradossale, come Giandomenico Fracchia e il professor Kranz. Ma il suo volto e il suo nome è legato soprattutto alla creazione letteraria e alla trasposizione cinematografica di Ugo Fantozzi, il mitico ragioniere raccontato in dieci pellicole tra il 1975 e il 1999. Grifo d'oro nel 2001 per aver portato il nome di Genova in Italia e nel mondo e grande amico di Fabrizio De André, Villaggio ha anche recitato in film diretti da registi del calibro di Federico Fellini, Marco Ferreri, Lina Wertmüller, Ermanno Olmi e Mario Monicelli. Il film Rai che vedrà Paci nel ruolo del protagonista racconterà proprio la sua vita e la sua carriera.