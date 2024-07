Contraggono l'epatite C dopo le autotrasfusioni del medico no-vax

Una decina di persone hanno contratto l'epatite C dopo essersi sottoposte ad alcune autotrasfusioni da parte del medico vicino al mondo no vax Ennio Caggiano. Il professionista operava nel suo ambulatorio privato a Camponogara (Venezia). Qui, secondo quanto riferito da alcuni pazienti infettati, il sangue veniva mescolato con alcune sostanze non ancora identificate precisamente, definite "vitamine".

Il boom di casi

Il dottor Caggiano è indagato dalla procura di Venezia per il reato di epidemia, per presunta violazione della norma che regola le trasfusioni. I sospetti sono partiti dall'ospedale di Dolo (Venezia), dove in poco tempo si erano presentate decine di persone risultate positive all'epatite C.

Il pubblico ministero Elisabetta Spigarelli ha affidato una consulenza tecnica per verificare il genotipo del virus dai pazienti di Caggiano e accertare il rapporto causa-effetto tra la contrazione dell'epatite e le autotrasfusioni fatte dal medico. Nel frattempo Caggiano, tramite il suo legale, Alessio Morosin, ha nominato un consulente di parte. A quanto si apprende, nessuno dei contagiati ha al momento sporto denuncia, ma il reato di epidemia è comunque perseguibile d'ufficio.

L'avvocato del medico: "Ingiusto definirlo no-vax, piuttosto free-vax"

Per la sua vicinanza al movimento no vax durante il periodo della pandemia, Caggiano è stato già radiato dall'ordine dei medici di Venezia. Un provvedimento non definitivo da parte della commissione centrale e non esecutivo, che tra l'altro è stato impugnato da Caggiano, che continua quindi legittimamente ad esercitare in libera professione. "Non è corretto definire il medico che assisto un no vax - ha affermato il suo avvocato - direi piuttosto un 'free vax', in quanto lasciò libertà di scelta e vaccinò anche un centinaio di persone durante il Covid".

Sul fascicolo pendente in procura, il legale del medico ha fatto che il professionista avrebbe "osservato rigorosamente le procedure prescritte per la pratica e ora è il primo a voler chiarire cosa sia successo". "Il dottor Caggiano si è messo a disposizione dell'autorità giudiziaria - prosegue Morosin - dando massima collaborazione. Giusto fare chiarezza sulla vicenda e respingere false accuse, come quella mossa dalla figlia di un paziente". Come riferito da VeneziaToday, la donna ha infatti raccontato che Caggiano sconsigliò ai suoi genitori di rivolgersi agli ospedali.