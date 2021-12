Condannato per evasione fiscale, Equitalia gli manda un bollettino da 17 milioni di euro

Un bollettino da 17 milioni di euro - 17.154.912,50, per la precisione - inviato da Equitalia da pagare entro cinque giorni dalla data di notifica: è arrivato a un 50enne vicentino, conosciuto in passato anche come “il re della frode fiscale” per avere ripetutamente evaso le tasse ed essere finito al centro di diverse indagini della Guardia di Finanza relative ai reati di usura, estorsione e false sponsorizzazioni nel mondo del calcio a 5.

Oggi, pur avendo ancora alcuni procedimenti penali aperti e un affidamento in prova ai servizi sociali in corso, l’uomo sostiene di avere voltato pagina e messo la testa a posto. Il Fisco però non si è dimenticato di lui e del debito accumulato: lo stratosferico bollettino da oltre 17 milioni di euro è quanto deve alle casse erariali, a dimostrazione che, anche se in un’intervista in Rai sosteneva che l’evasione fiscale "non è un reato grave", praticarla costa caro. Anzi, carissimo.

Il bollettino gli è stato recapito martedì 7 dicembre, e la scadenza per il pagamento della rata unica è dunque fissata al 12 dicembre. Il cinquantenne sta finendo di scontare la pena cui era stato condannato p lavori di pubblica utilità per il Comune di Grisignano, nel frattempo lavora part-time in una concessionaria. Per la frase pronunciata durante un’intervista alla tv di Stato, nel 2014 un tribunale di Vicenza lo aveva condannato a pagare un milione di euro all’Agenzia delle Entrate, che lo aveva denunciato per danno di immagine costituendosi parte civile nel procedimento.

"Non so nemmeno che conti abbia fatto il Fisco - ha detto al Corriere della Sera - Di certo, se anche arrivassi a pagare trecento euro al mese non so quante vite mi ci vorrebbero per pagare l’intero importo, nemmeno lavorando per tutta l’eternità".