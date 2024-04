I fratelli gemelli condannati all'ergastolo

Giuseppe e Mauro Contena, due fratelli gemelli, sono stati condannati all'ergastolo. Ieri sera in tribunale a Nuoro la sentenza del processo per l'omicidio di Mauro Antonio Carai, allevatore 72enne ucciso con 35 coltellate la sera del 28 agosto 2021 vicino alla sua Fiat Punto nelle campagne di Orune. Il cadavere venne trovato da uno dei suoi figli sulla strada che porta all'ovile, a poche decine di metri dalla statale 389. Era andato a cercarlo perché, il padre, uomo abitudinario, non era rientrato dal terreno di Su Cumonale, dove pascolava il suo gregge. Alcune coltellate erano state inferte anche al viso. Un omicidio brutale, un delitto d'impeto.

Omicidio Maurto Antonio Carai: le prove e il movente

Numerose le prove a carico dei due: tracce di sangue trovate in una delle auto dei due gemelli, intercettazioni ambientali e telefoniche tra i parenti. Il movente: attriti per questioni di pascolo. I difensori avevano evidenziato alcune presunte incongruenze sugli orari del delitto e sulle tracce ematiche, ma le indagini avevano preso subito una strada ben precisa.

Alcune telecamere di sorveglianza nel borgo barbaricino a una ventina di chilometri da Nuoto ripresero il passaggio del Doblò dei gemelli Giuseppe e Mauro Contena, in un orario ritenuto compatibile con il tempo necessario per percorrere in auto il tratto di strada che dal paese porta sino alla cantoniera e alla stradina dell'omicidio. La svolta con la misura cautelare arrivò poi con l'incidente probatorio dell'8 novembre 2021, quando nell'auto dei due fratelli e in una maglietta sequestrata in casa fu trovata dai Ris di Cagliari la compatibilità del Dna con quello della vittima. L'arresto scattò a dicembre 2021.