Bimbo di 20 mesi preso a pugni fino a spaccargli il fegato: genitori in carcere a vita

Confermato l'ergastolo: Gaia Russo e Nicolas Musi sono stati condannati al carcere a vita della Corte di Assise di Torino per l'omicidio di Leonardo Russo. La sentenza è arrivata questa mattina, mercoledì 28 settembre, e conferma la condanna in primo grado con cui sia la madre del piccolo Leonardo che l'ex compagno sono stati ritenuti responsabili dell'omicidio del bimbo di 20 mesi avvenuto nel 2019. Gaia Russo aveva chiesto un'assoluzione piena, sostenendo di aver subito violenze psicologiche, mentre Musi ha detto che l'omicidio è avvenuto mentre lui si trovava in un'altra stanza. La sentenza però ha confermato quella già emessa a Novara nel marzo del 2021: ergastolo ad entrambi.

L'omicidio che ha sconvolto Novara

Leonardo Russo, di soli 20 mesi, è stato ucciso il 23 maggio del 2019 nell'appartamento di corso Trieste dove viveva con la madre, all'epoca 22enne, e il compagno di lei. I due avevano chiamato l'ambulanza, dicendo che il bambino era caduto dal lettino, ma fin da subito le condizioni in cui si trovava il piccolo hanno messo in allarme i soccorritori e le forze dell'ordine.

La procuratrice capo della Repubblica di Novara Marilinda Mineccia si era dichiarata sconvolta dalla butalità dell'omicidio: dall'autopsia era infatti emerso che al bimbo sono stati inferti colpi a mani nude e calci. A causare la morte sarebbe stato uno shock emorragico traumatico da scoppio del fegato, dovuto ad una compressione violenta, uno schiacciamento o un calpestamento, non compatibile con la caduta dal lettino, come avevano inizialmente sostenuto la madre e il compagno di lei.

Gaia Russo e Nicolas Musi sono stati fermati nella serata di venerdì 24 maggio: da allora lei ha sempre sostenuto di essere stata vittima di violenza psicologiche da parte di Musi, mentre lui ha ammesso le percosse ma non l'omicidio. É possibile che entrambi presentino un ricorso in Cassazione.