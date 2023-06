L'ergastolano che sfrutta i permessi premio per trafficare armi da guerra

La condanna all'ergastolo non gli impediva di portare avanti i suoi traffici illeciti. Un uomo che sconta il carcere a vita per omicidio aggravato e associazione mafiosa sfruttava i permessi premio per piazzare sul mercato armi da guerra. È uno dei retroscena dell'indagine Crypto dei carabinieri di Monza. Coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia di Milano, i militari hanno sgominato un'associazione per delinquere finalizzata al traffico nazionale e internazionale di sostanze stupefacenti e armi, riciclaggio e autoriciclaggio. Il gip di Milano ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare per 30 persone (26 italiani e quattro marocchini). Sono stati contestati 221 capi d'imputazione.

Gli arresti sono scattati tra Monza Brianza, Milano, Como, Pavia, Reggio Calabria, Catanzaro, Messina, Palermo, Trieste e Udine.

Secondo quanto emerso, la droga proveniva dal Sud America (prevalentemente dall'Ecuador) e dalla Spagna. Approdava in Italia nascosta in container nel porto calabrese di Gioia Tauro per arrivare in buona parte a Milano. Parte dei guadagni del traffico di droga erano reinvestiti in orologi di lusso in una nota gioielleria del centro di Milano, in immobili residenziali, attività commerciali, oltre che nell'acquisto di nuovi carichi di droga.

Parallelamente al traffico di droga, è emerso un traffico di armi da fuoco comuni e da guerra (mitragliette UZI, fucili da assalto AK47, Colt M16, pistole Glock e Beretta, bazooka e bombe a mano MK2 "ananas") che gli indagati acquistavano da un fornitore monzese, condannato all'ergastolo per omicidio aggravato e associazione mafiosa, ma che beneficiava di permessi premio.

