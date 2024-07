Tragico schianto in moto durante la vacanza: morti Erica Cantarutti e Claudio Tomat

Un terribile incidente in motocicletta e una vacanza si trasforma in tragedia. Erica Cantarutti e Claudio Tomat, una coppia di Premariacco, in provincia di Udine, hanno perso la vita mentre stavano attraversando la Bulgaria in moto. Un dramma ancora da ricostruire, ma che allo stesso tempo colpisce ancora una volta la comunità ancora avvolta nel dolore per la tragedia del Natisone.

Incidente in moto in Bulgaria: morti Erica Cantarutti e Claudio Tomat

Come riporta UdineToday, il 50enne era originario di Cividale del Friuli e lavorava nel Centro ricerche del gruppo Danieli, mentre la moglie, 48 anni, era originaria della frazione di Orsaria e lavorava al Consorzio produttori pietra piasentina di Torreano. I due avevano due figli di 16 e di 18 anni, che avrebbero dovuto raggiungerli in Turchia, destinazione finale del viaggio in moto dei genitori: erano partiti sulla loro Bmw lo scorso 13 luglio, mentre i ragazzi sarebbero arrivati a destinazione in aereo. Sabato è andato tutto bene, mentre domenica 14 luglio, è avvenuto il drammatico incidente. La coppia si trovava sulla strada tra Montana e Berkovitsa quando, al bivio per il villaggio di Komarevo, la moto si è probabilmente scontrata frontalmente con un'auto che giungeva dalla direzione opposta.

La dinamica esatta dell'incidente è al vaglio degli inquirenti e la polizia del Comune di Montana ha avviato un'indagine. Le autorità bulgare hanno comunicato il decesso della coppia a quelle italiane: è stata l'ambasciata a Sofia a mettersi in contatto prima con il comune friulano e quindi con i carabinieri per riferire ai figli e agli altri parenti la tragica notizia. Una tragedia enorme, come sottolineato ai quotidiani locali dal sindaco di Premariacco, Michele De Sabata: "Conosco i parenti di lei e quindi ho voluto raggiungere la famiglia insieme ai carabinieri. Sono andato con loro dai ragazzi ma anche dai genitori, è stata una mattinata molto difficile. Non ci si dà pace davanti a tutto ciò".