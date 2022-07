Precipita nel pozzo artesiano profondo 25 metri: festa finisce in tragedia

La festa di compleanno finisce in tragedia. Un uomo di 40 anni, A.A., che si trovava insieme ad amici e parenti è precipitato in un pozzo artesiano profondo 25 metri. Il fatto è accaduto poco dopo la mezzanotte in contrada Pegno, a Erice, in provincia di Trapani.

Il dramma in una villetta che l’uomo aveva preso da poco in affitto. In base a una prima ricostruzione, nel corso dei festeggiamenti l’uomo si è messo a ballare sulla copertura di un pozzo artesiano che, di colpo, ha ceduto. I soccorsi sono stati oltremodo complicati. Nel pozzo profondo 25 metri c'erano circa 7 metri di acqua. I vigili del fuoco hanno proceduto ad aspirare l'acqua dal pozzo, operazione che permetterà il recupero del corpo.

