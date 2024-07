Erika Boldi è morta per annegamento: tutti i punti da chiarire

Erika Boldi è morta annegata. Questo il responso parziale dell'esame autoptico eseguito sulla ragazza mantovana di 26 anni, il cui cadavere privo di vestiti è stato ripescato nel canale Tartaro, a Vigasio, in provincia di Verona. Sul corpo della giovane non sarebbero stati rinvenuti segni di violenza o ferite. La procura scaligera ha avviato un'indagine per omicidio, ma sono diverse le ipotesi su cui stanno lavorando gli inquirenti: la giovane potrebbe essere caduta accidentalmente oppure essersi gettata in acqua di sua spontanea volontà.

Il ritrovamento del corpo e le ore di buio

Il corpo senza vita della 26enne è stato trovato domenica 7 luglio alla chiusa del fiume che nasce proprio in zona, a Vigasio. I suoi indumenti sono stati rinvenuti sulle rive del Tione, nei pressi di via Messedaglia a circa 400 metri dall’ultimo bar di Villafranca in cui la giovane era stata vista la sera di sabato. I vestiti erano sparpagliati ma vicini, un dettaglio che non lascia pensare che siano stati tolti da terze persone.

Ma cosa è successo nelle ore precedenti? Ci sono diverse ore di buio che gli inquirenti stanno cercando di colmare, soprattutto visionando le immagini delle telecamere di sicurezza, che potrebbero aver catturato immagini fondamentali per ricostruire le ultime ore della giovane. La 26enne, che viveva a San Martino dall'Argine con la madre e una sorella, aveva detto che avrebbe trascorso il weekend con un'amica, con cui poi avrebbe litigato, come confermato anche da alcuni testimoni che hanno visto le due ragazze discutere. "Era con un’amica - ha raccontato all'Arena di Verona un barman -. Erano molto alterate si vedeva da come si muovevano, quasi non stavano in piedi. Poi hanno litigato, guarda, saranno state qui cinque minuti in due, poi altri cinque minuti solo la sua amica, perché la ragazza, che poi abbiamo saputo essere stata trovata morta, dopo la litigata era andata via subito". Da quel momento la ragazza si sarebbe allontanata con altre persone per poi fa perdere ogni traccia, fino al tragico ritrovamento di domenica. L'ultima immagine della giovane è quella di una telecamera poco dopo le 2 a Villafranca, poi il buio totale.

Le altre ipotesi: incidente o gesto estremo

Secondo l'autopsia effettuata dal medico legale Federica Bortolotti dell’Istituto di Borgo Roma, la 26enne era viva quando è entrata in acqua. La giovane aveva problemi di tossicodipendenze e, in attesa dei risultati delle analisi tossicologiche, gli elementi acquisiti dagli investigatori aprono ad altri due scenari: l'incidente e il gesto volontario. Il luogo e il posizionamento dei vestiti sull'argine lasciano pensare che la ragazza li abbia tolti di sua spontanea volontà e che poi, magari in stato di grave alterazione, abbia deciso di fare un bagno notturno nel fiume. L'acqua gelida e la corrente potrebbero averla colta di sorpresa. Le condizioni psicofisiche alterate potrebbero aver contribuito, ma intanto si fa strada l'ipotesi che Erika possa aver deciso di commettere un gesto estremo.

Un'ipotesi a cui non crede la madre della 26enne, che il giorno prima della scomparsa aveva accompagnato la figlia al Sert di Mantova: "Mia figlia aveva voglia di vita e voleva intraprendere un percorso di guarigione - ha raccontato al Corriere della Sera -. Voleva combattere. Nonostante le sue difficoltà non ha mai manifestato impulsi suicidi". Erika era sola quando è arrivata sulla riva del fiume? È caduta nel fiume o si è gettata in acqua volontariamente? "Voglio solo la verità. Ditemi come e perché è morta mia figlia", è il grido di dolore della mamma, un desiderio di giustizia che non può essere ignorato. Mentre le indagini vanno avanti su tutti i fronti, i risultati dei test tossicologici, attesi nei prossimi giorni, potrebbero fornire un quadro più completo di quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica.