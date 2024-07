Trovata morta senza vestiti in un fiume: "Erika non è morta per annegamento"

Si infittisce il mistero della morte di Erika Boldi, 26enne di Mantova, ritrovata ieri mattina, domenica 7 luglio nelle griglie del canale Tartaro a Vigasio (Verona) priva di vita e senza abiti. L'autopsia, effettuata sul corpo della ragazza, non ha rilevato segni di violenza ma ha escluso che la 26enne sia morta per annegamento.

L'ipotesi è quindi quella di un delitto. La giovane potrebbe essere stata gettata nel canale, già priva di vita, nella serata di sabato 6 luglio, poco prima di mezzanotte, quando alcuni residenti della zona in aperta campagna hanno riferito di aver udito un'auto avvicinarsi e ripartire dopo un minuto a gran velocità.

Intanto la procura di Verona ha aperto un'inchiesta per omicidio e gli inquirenti stanno controllando i filmati delle videocamere della zona per risalire all'auto.

Secondo quanto ricostruito dal Gazzettino, il corpo della giovane sarebbe stato ritrovato da un addetto alla manutenzione del canale, in una delle chiuse del canale nella campagna di Vigasio, nel veronese. L'operaio era lì per aprire le chiuse del canale e fare abbassare il livello del fiume, ingrossato dalle fitte piogge degli scorsi giorni. Qui la tragica scoperta. L'uomo avrebbe chiamato, a quel punto, immediatamente i soccorsi che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Stando a quanto riportato invece da un altro quotidiano locale, L'Arena di Verona, la giovane avrebbe avuto problemi di tossicodipendenza e si era allontanata volontariamente dalla famiglia che non ne avrebbe denunciato, proprio per questa ragione, la scomparsa.