Ernesto Tafuri, il dentista dei vip morto carbonizzato in casa insieme ai suoi gatti

Il dentista di 69 anni Ernesto Tafuri, molto conosciuto per avere diversi vip tra i suoi clienti, è morto carbonizzato nel suo appartamento insieme a tre dei suoi gatti. L'incendio è scoppiato poco dopo le 5 del mattino di oggi, venerdì 5 aprile, nella casa di via Caposile, nel quartiere Prati, a Roma. Tafuri viveva insieme a quattro felini, ma i vigili del fuoco sono riusciti a salvarne soltanto uno.

Come spiega RomaToday, le cause all'origine del rogo sono ancora da chiarire. L'incendio potrebbe essere stato innescato da una sigaretta spenta male o da un corto circuito, mentre è stata esclusa fin da subito l'ipotesi della fuga di gas. Le fiamme hanno completamente distrutto l'appartamento, bruciando tutti i mobili che si trovavano al suo interno. Il dottor Tafuri, che viveva da solo, non ha avuto neanche il tempo di scappare o di mettere in salvo i suoi gatti. Sull'incendio è stata comunque aperta una indagine della polizia di Stato e della procura che dovrà chiarire la dinamica della tragedia.

Le operazioni di soccorso non sono state facili e si sono protratte per oltre due ore. La zona è stata chiusa per permettere ai vigili del fuoco di mettere in sicurezza l'area. La strada è stata riaperta gradualmente dopo le 10.30. Il resto del palazzo, infatti, non è stato considerato a rischio e non c'è stato bisogno di evacuare l'edificio.