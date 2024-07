Eruzione dell'Etna, cenere su Catania: nube alta 4,5 chilometri

L'Etna è in piena attività ed è in eruzione da alcuni dei suoi crateri. Il dipartimento della Protezione civile ha disposto il passaggio di allerta per il vulcano dal livello verde a giallo, invitando le strutture territoriali di Protezione civile "ad adottare le opportune fasi operative locali e misure di mitigazione del rischio, soprattutto in relazione alla possibile presenza di escursionisti in quota". L''unità di crisi ha disposto la chiusura di parte dello spazio aereo: i voli nell'aeroporto di Catania sono limitati a cinque arrivi ogni ora, e le partenze saranno gestite di conseguenza. Negli stessi momenti, alle isole Eolie anche lo Stromboli è in eruzione.

Cosa sta succedendo a Catania: l'eruzione dell'Etna

La decisione è stata adottata, spiega una nota, "alla luce delle valutazioni emerse durante la riunione di ieri sera con i centri di competenza e il dipartimento della Protezione civile della Regione Siciliana convocata in seguito alle attività del vulcano che hanno fatto registrare un incremento del tremore e attività stromboliana frequente ai crateri sommitali, accompagnata da piccole emissioni laviche in area craterica, con possibile rapida evoluzione dei fenomeni verso un'attività più energetica".

Il passaggio del livello di allerta è basato sulle segnalazioni dagli enti competenti sul monitoraggio del vulcano Etna, ossia l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) e il Cnr-Irea.

L'innalzamento dell'allerta determina il potenziamento del sistema di monitoraggio del vulcano e del raccordo informativo tra la comunità scientifica e le altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale della Protezione civile. "Indipendentemente dalle fenomenologie vulcaniche di livello locale, che possono avere frequenti variazioni - conclude la nota - persiste una situazione di potenziate disequilibrio del vulcano. Si invita, pertanto, la popolazione presente sull'isola a tenersi informata e ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dalle autorità locali di protezione civile".

Dall'eruzione dell'Etna nube di cenere alta 4,5 chilometri

Una nube di cenere lavica stimata in circa 4,5 chilometri, è emessa dall'Etna, dal cratere 'Voragine' dove è presente un'intesa attività stromboliana. L'Ingv di Catania ha emesso un bollettino di avviso per il volo, un Vona, di colore rosso, in cui stima l'altezza della nube. E' stata segnalata la caduta di cenere su diversi abitati dell'area sud orientale etnea e fino a Catania.

"L'ampiezza media del tremore, dopo avere raggiunto il valore massimo intorno alle 16:30 ha subito un repentino decremento fino a raggiungere l'intervallo dei valori medi. Intorno alle 17:00 una nuova fase di rapido incremento ha riportato l'ampiezza su valori elevati, dove tuttora permane con valori molto alti", si legge nelle note.

Anche lo Stromboli in eruzione, nube alta 2 chilometri: il video

Dopo l'Etna, anche lo Stromboli è in attività di eruzione. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha comunicato che dall'analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza e da informazioni da personale sul posto, a partire dalle 16.10 di oggi, 4 luglio 2024, è stato osservato un nuovo flusso lavico ben alimentato dall'area craterica Nord, prodotto da una bocca posta a quota 700 metri sul livello del mare, che si propaga lungo la Sciara del fuoco.

Come si vede dal video, il fenomeno ha prodotto dei flussi piroclastici e ha causato il rotolamento di materiale lavico fino alla spiaggia. La nube di fumo generata è alta 2 chilometri.

Notizia in aggiornamento