Esce sul balcone e trova quattro banditi, poi comincia l'incubo per marito e moglie

Con la pistola puntata in faccia alle vittime, hanno legato i polsi del marito e malmenato la moglie. Violenta rapina in abitazione giovedì sera, nei pressi di via Armistizio a Padova. Quattro banditi hanno atteso che il padrone di casa uscisse in terrazza per chiudere le finestre a causa della pioggia per aggredirlo e fare irruzione nell'immobile. Le due vittime, marito e moglie, hanno rispettivamente 83 e 79 anni. Secondo i primi riscontri raccolti dagli agenti della sezione volanti intervenuti sul luogo della rapina, quattro uomini, probabilmente tutti giovanissimi, sia italiani che stranieri, con il volto travisato e armati di pistole, dopo essersi introdotti a casa della coppia, non hanno esitato a malmenarli con l'obiettivo di rubare tutto ciò che fosse di prezioso in casa.

Da un primo inventario mancherebbero all'appello due fedi e una catenina d'oro. Il proprietario di casa, a cui i banditi hanno legato i polsi durante la concitata rapina, è stato trasportato in ospedale e giudicato guaribile in venti giorni. Ferita e sotto shock anche la consorte, ripetutamente colpita al volto con pugni e calci. Le indagini sono in pieno svolgimento.

Gli investigatori della questura stanno stringendo i tempi per assicurare alla giustizia il prima possibile il commando ed evitare che possa mettere a segno ulteriori colpi.