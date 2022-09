Escursionista colpito da una scarica di sassi: morto

È stata recuperata nel pomeriggio dal soccorso alpino poco sotto la cima della Rocca Patanua, nel comune di Condove, nel torinese, la salma di un escursionista deceduto dopo essere stato colpito, con ogni probabilità da una scarica di sassi.

La chiamata di emergenza è stata lanciata intorno alle 14.30 da un tecnico del soccorso alpino che si trovava sul posto e che ha prestato i primi soccorsi all'uomo che era priva di conoscenza a valle del sentiero dove lo aveva sbalzato la piccola frana. Poiché la zona era interessata dalla nebbia, il Servizio regionale di elisoccorso ha trasportato una prima squadra del soccorso alpino con un infermiere circa 500 metri di dislivello a valle del punto dell'incidente e in seguito una seconda squadra con due tecnici del soccorso della guardia di finanza.

Il personale ha raggiunto a piedi l'escursionista e, dopo averlo stabilizzato e imbarellato ha cominciato la discesa fino al punto dove era in attesa l'eliambulanza. L'equipe sanitaria ha tentato le manovre di rianimazione ma ha dovuto constatare il decesso. La salma è stata in seguito elitrasportata a valle poco fa dove è stata consegnata ai carabinieri per le operazioni di polizia giudiziaria.