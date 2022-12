Tragedia in discoteca: accusa un malore improvviso, lo trovano morto in bagno

Un uomo è morto nel bagno di un locale da ballo, dopo aver accusato un improvviso malore: è successo a Esine, nella notte tra mercoledì 28 e giovedì 29 dicembre.



La vittima è un 67enne: stava partecipando a una serata di ballo liscio alla discoteca "Le Fontanelle" di via Toroselle, quando avrebbe cominciato ad accusare dei malesseri. L’uomo avrebbe lasciato la pista da ballo per recarsi in bagno, poi si sarebbe accasciato a terra, privo di sensi. A fare la drammatica scoperta sarebbero stati alcuni clienti del locale: non hanno perso tempo, allertando i soccorsi.

La chiamata è scattata poco dopo mezzanotte: la centrale operativa del 112 ha inviato un’ambulanza e un’automedica dell’ospedale di Esine, ma non c’era ormai più niente da fare. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, classe 1954.

Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri del Radiomobile di Breno per gli accertamenti del caso. Nessun dubbio sulle cause naturali all'origine del decesso - il 67enne sarebbe morto per via di un arresto cardiaco - e nessuna autopsia: la salma è stata immediatamente restituita ai familiari.