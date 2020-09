Esmeralda: i genitori della bimba scomparsa condannati per omicidio

Condanna a 20 anni per entrambi i genitori della piccola Esmeralda, di cui non si è mai trovato il corpo, ma che per il Gup del Tribunale di Cagliari, è stata uccisa a dicembre del 2018. Dragana Ahmetovic e Slavko Seferovic sono ritenuti responsabili di omicidio volontario, occultamento di cadavere, simulazione di reato e incendio doloso.

Poco prima di Natale, il 23 dicembre di due anni fa, la roulotte nella quale i coniugi Rom vivevano con i figli nel Villaggio pescatori di Giorgino, a Cagliari, fu incendiata e la piccola di 20 mesi sparì. Nei mesi successivi i genitori diedero versioni differenti, dal rapimento per ritorsione alla morte per soffocamento mentre mangiava, finché - dal carcere dove nel frattempo erano stati rinchiusi perché gli inquirenti erano ormai certi che fossero loro i responsabili della scomparsa della bimba - la donna ha confessato di averla soffocata perché piangeva troppo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il corpo della bambina non è mai stato trovato. Ad Ahmetovic e Seferovic sono state riconosciute delle attenuanti generiche, il pm aveva chiesto 30 anni per entrambi.