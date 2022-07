Esonda il torrente: paesi travolti dal fango e 50 evacuati

La tempesta dal cielo ha travolto nella notte l'alta Valcamonica. Tanto vento, ma soprattutto tanta pioggia: in meno di due ore, racconta BresciaToday, sono piovuti quasi 20 centimetri di acqua, per la precisione 186 millimetri (come riferito da Meteopassione). Poco prima di mezzanotte è stato lanciato l'allarme per l'esondazione del torrente Re, che attraversa i centri abitati di Braone e Niardo, nel Bresciano: almeno 50 le persone evacuate, cioè costrette a lasciare la loro abitazione, e tre donne rimaste ferite (per fortuna non gravi).

L'esondazione del torrente ha interessato anche la Strada statale 42 che collega i due paesi: è rimasta chiusa al traffico tutta la notte, proprio in queste ore sta riaprendo a singhiozzo (prima con senso unico alternato, poi si vedrà).

Esonda il torrente, disastro in due paesi

La cronaca di una notte complicata. Le prime avvisaglie intorno alle 23.45, come riferito dai Vigili del Fuoco di Edolo: il torrente Re e il Cobello, esondati dopo il temporale, hanno invaso prima la Ss42, anche colpendo delle auto in transito, e poi varia abitazioni civili. Ingenti i danni agli edifici, alla ferrovia e alle attività commerciali nella zona Crist. Entro la giornata si avrà una stima più precisa dei danni.

Per dare supporto alla popolazione sono intervenute squadre dei Vigili del Fuoco anche da Breno, Darfo, Brescia, Sondrio e Milano. Sul posto anche vari gruppi di Protezione Civile, intervenuti con mezzi operatrici pesanti per rimuovere i detriti e ripulire strade e centro abitato: almeno 5 le ambulanze, con il supporto di automedica e infermierizzata. Ferite tre donne di 80, 82 e 85 anni: sono state accompagnate in ospedale a Esine e Lovere.