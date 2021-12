Palazzina crolla dopo una esplosione: disastro a Ravanusa

Una palazzina di 4 piani è crollata nella serata di sabato in via Galileo Galilei a Ravanusa, in provincia di Agrigento. A causare il crollo sarebbe stata l'esplosione di una bombola: lo scoppio ha coinvolto diversi edifici. Si parla, ma al momento non vi è alcuna certezza, di almeno tre stabili. Sul posto, dove stanno continuando a lavorare incessantemente i vigili del fuoco, si sono recati già diversi cittadini, parenti di famiglie che risiedevano nella zona del crollo che sostengono di non riuscire a mettersi in contatto con i loro familiari. Sotto le macerie potrebbero essere diverse le persone intrappolate.

I vigili del fuoco di Agrigento, Licata e Canicattì stanno tentando di domare le fiamme: solo dopo che sarà fermato il rogo, al momento violentissimo, si potrà provare ad attivare una misura di recupero e soccorso nei confronti delle persone che potrebbero trovarsi sotto le macerie.

Con una diretta dal luogo della tragedia il sindaco Carmelo D'Angelo ha lanciato un appello: "E' successa una catastrofe. Abbiamo bisogno di autobotti e mezzi meccanici, chiunque abbia mezzi venga a dare una mano".