Esplosione e incendio in fabbrica: operai travolti

È di sei feriti, di cui uno grave, il bilancio di un'esplosione avvenuta poco dopo la mezzanotte di venerdì 21 giugno nello stabilimento Aluminium, in via Toni Ebner nella zona industriale di Bolzano, in Alto Adige. Il ferito grave è stato ricoverato in rianimazione all'ospedale del capoluogo altoatesino, mentre quattro lavoratori sono stati trasferiti in altri ospedali con centri specializzati nelle ustioni in Baviera, Verona e Padova. Un altro lavoratore è rimasto ferito in modo non grave.

Dopo l'esplosione sarebbe scoppiato un incendio e diversi dipendenti sarebbero rimasti coinvolti nelle fiamme. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, i vigili del fuoco e la polizia. Le cause dell'esplosione in fabbrica sono ancora da accertare con esattezza.

Aluminium Bozen è un'azienda leader nel settore metallurgico: è stata fondata nel 1936 e produce estrusi di alluminio.