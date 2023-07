C'è stata un'esplosione in una fabbrica di fuochi di artificio

Un'esplosione si è verificata all'interno di una fabbrica di fuochi d'artificio a Roccarainola, piccolo comune di circa 6mila abitanti in provincia di Napoli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Nola insieme ai vigili del fuoco. Ancora non è chiaro se ci siano vittime. I militari e i pompieri stanno provando a mettere in sicurezza l'area che non è ancora stata bonificata completamente.

Da una prima ricognizione sembrerebbe mancare all'appello un operaio ma attualmente i carabinieri non hanno confermato alcun decesso. Secondo i militari invece, a parte l'uomo che risulterebbe disperso, non ci sarebbero feriti.

