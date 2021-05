L'esplosione, il crollo e poi l'incendio: il dramma in un laboratorio di cannabis terapeutica

Violenta esplosione oggi a Gubbio, in località Vocabolo Canne Greche, che ha fatto crollare parte di un edificio, provocando anche un incendio. Un uomo è morto e altre tre persone sono state estratte vive dalle macerie, come scrive PerugiaToday.

Uno dei feriti, gravemente ustionato, è stato portato con l’elisoccorso Icaro al Centro Grandi Ustionati di Cesena. Un’altra persona è stata ricoverata in codice rosso per ustioni all’ospedale di Branca, dove si trova anche un altro dei feriti, con un trauma da schiacciamento. Sotto i detriti ci sarebbe ancora una quarta persona intrappolata. Per uno dei vigili del fuoco intervenuti sul posto sono state necessarie le cure dei medici per intossicazione da fumo.

? #Esplosione #Gubbio, due persone estratte vive dai #vigilidelfuoco che sono riusciti a stabilire un contatto con terza sepolta dalle macerie. Altre due persone sono segnalate come disperse [#7maggio 18:30] pic.twitter.com/S0GnztxEWv — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) May 7, 2021

Esplosione a Gubbio, poi l'incendio: vigili del fuoco al lavoro

L’esplosione sarebbe avvenuta in un laboratorio in cui viene trattata cannabis destinata a scopo terapeutico e ha portato al crollo del solaio dell’abitazione sovrastante. Le cause sono ancora in corso di accertamento.

Sul posto i vigili del fuoco di Gubbio insieme alle squadra arrivate da Perugia e Gaifana, con l’autoscala, autobotti e “incursori” del Gruppo Operativo Speciale (God) Movimento Terra, che stanno cercando di domare l’incendio. Per coprire le zone dell'incendio rimaste scoperte è stato poi chiamato agli straordinari il personale dei vigili del fuoco che era di turno in serata ed è in arrivo anche un un nucleo 'Usar' (urban search and rescue) da Arezzo.

La presidente Tesei: "Tragedia che colpisce tutta l’Umbria"

"A stretto giro sul posto sono arrivate 4 ambulanze del 118, un’ambulanza della Croce Rossa di Gubbio e un elicottero per il trasporto di pazienti in qualsiasi situazione di gravità. Inoltre, sono stati allertati tutti Pronto soccorso delle strutture ospedaliere e anche due sale operatorie dell’Azienda ospedaliera di Perugia", ha detto l’assessore regionale alla Salute, Luca Coletto, che ha espresso "vicinanza alle persone e alle famiglie coinvolte, nonché a tutta la comunità che sta vivendo queste tragiche ore".

La presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha diffuso in serata una nota ufficiale: "A nome mio e dell’intera comunità umbra esprimo la più sincera vicinanza ai lavoratori, e alle loro famiglie, coinvolti nell’esplosione avvenuta nell’Eugubino questo pomeriggio. Proprio a qualche giorno di distanza dal Primo maggio in cui si è celebrato il valore ed il diritto al lavoro – ha detto Tesei -, arriva questa terribile sciagura, che colpisce Gubbio e tutta la nostra regione, che ci ricorda e soprattutto ancora una volta ci impegna, ognuno per le proprie competenze e al di là della retorica, a fare quanto più possibile affinché non si perda la vita mentre si sta svolgendo il proprio lavoro".

Articolo aggiornato alle 21:30