Esplode una palazzina: persone sotto le macerie, salvata una donna incinta

Prima il boato, poi il crollo. Un'esplosione ha distrutto una palazzina a Torre, in via per Camaiore, a Lucca nei pressi del centro commerciale Valfreddana. Al momento non è chiaro cosa abbia provocato la deflagrazione, ma si teme che ci siano persone rimaste sotto le macerie. Secondo le prime informazioni, almeno una persona sarebbe stata estratta viva dalle macerie, mentre se ne cercano almeno altre due.

L'esplosione è avvenuta intorno alle 15 di oggi, giovedì 27 ottobre. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, impegnati nello spegnimento delle fiamme che si sono propagate dopo l'esplosione. Sono intervenuti automedica, due ambulanze e anche Pegaso già sul posto per eventuali trasferimenti da effettuare. Avvertita anche struttura regionale CROSS (Centrale Operativa Remota Operazioni Soccorso Sanitario). Da segnalare che nell'esplosione della palazzina è rimasto coinvolto anche un camioncino, con due persone che sono già state accompagnate all'ospedale di Lucca, comunque non gravi (una per trauma cranico, l'altra per escoriazioni). Sembra che nella palazzina (dove, a parte i pompieri, per il momento nessuno si può avvicinare) ci siano due o tre persone. L'esplosione della palazzina è stata provocata da una fuga di gas metano, che poi ha innescato un incendio. L'edificio è composto da due piani, suddiviso in due unità abitative.

I vigili del fuoco, intervenuti con due squadre, hanno estratto una donna, incinta, che è stata affidata al personale sanitario del 118. Sono in corso le operazioni di verifica della presenza di altre due persone che potrebbero trovarsi all’interno dell’edificio al momento dell’evento. Una delle due persone è stata già individuata ancora in vita sotto le macerie.